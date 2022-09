Nie oszczędzili nawet dziewczynek. Piekło kobiet jeszcze się nie skończyło

Nie pomaga nawet, jak wyjadą z Sindżaru do Niemiec czy Kanady. Wystarczy chwila i myślami przenoszą się do Syrii. Wiele ma za sobą próby samobójcze już po uwolnieniu. Pewna kobieta wróciła z niewoli, a mimo to ma za sobą już pięć prób samobójczych. Podcinała sobie żyły, kłuła się. Jedyne, co ją trzymało przy życiu w niewoli, to myśl, że po powrocie będzie znów z ukochanym mężem. Ale jak wróciła, okazało się, że męża zabili ci z ISIS. I chociaż ona ma dwójkę dzieci, o które powinna walczyć, to chce umrzeć.