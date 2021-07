Damięcki wzruszająco o Machalicy. Wspomina ich ostatnie spotkanie

Też mi się tak wydaje. Z lekkim obsunięciem 20 lat, ale to nie nam przecież decydować. Pewne jest to, że czeka nas jeszcze sporo pracy. A my wszyscy musimy spokornieć. Z żoną sobie usiedliśmy pewnego razu wieczorem na kanapie i zaczęliśmy się zastanawiać, że rok minął, to jeszcze rok i będzie super – pozamiatane, po wirusie, wszystko wróci do normy. Później sobie przypomniałem, że Ziemia ma cztery i pół miliarda lat i że w zasadzie to ona sobie sama zdecyduje, czy to koniec pandemii, czy nie. Trzeba jej to zostawić.