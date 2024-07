"Deadpool & Wolverine": strasznie głośno, całkiem zabawnie [RECENZJA]

Twórcy chcieli najwyraźniej wrzucić jak najwięcej żartów i jak najwięcej znanych postaci w cameo jak to tylko możliwe, przez co film sprawia wrażenie podkręconego teledysku Madonny do "Like a Prayer", a nie pełnoprawnej fabuły. W związku z tym, jeśli wybieramy się do kina po to, żeby zagrać w zgadywankę, kto zaraz przemknie przez ekran i gdzie już to wcześniej widzieliśmy i słyszeliśmy – "Deadpool & Wolverine" będzie strzałem w dziesiątkę.