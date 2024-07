Rekordowa sprzedaż biletów. Pobije "Diunę" w ciągu zaledwie kilku dni

Ryan Reynolds w wywiadzie dla New York Times wprawdzie otwarcie nie zachęcał do przyprowadzania swoich dzieci na trzecią część "Deadpoola", ale wspominał: "Moja 9-latnie córka oglądała film ze mną i moją mamą, która jest już po 70. roku życia. Był to dla mnie jeden z najlepszych momentów w całym tym doświadczeniu".