Depardieu, Seagal, Rourke i Kusturica. To na nich zadziałał zabójczy "czar" Putina

Władimir Putin od lat konsekwentnie próbuje zagrozić pokojowi w Europie. To w końcu on odpowiada za nielegalną aneksję Krymu w 2014 r. Teraz rosyjski dykator wydał rozporządzenie siłom wojskowym swojego kraju, by wkroczyły do Doniecka oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Jest to następstwo jego poniedziałkowego przemówienia, w którym uznał niepodległość ogłoszonych przez separatystów tak zwanych republik ludowych. To niestety sprawiło, że jeszcze mocniej przybliżył się scenariusz inwazji Rosji na Ukrainę.