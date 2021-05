Do obejrzenia na Netfliksie. Film o Eurowizji, który stał się przebojem.

Na dodatek, jedną z piosenek skomponowanych na potrzeby filmu był utwór ”Husavik: My Home Town”, który otrzymał nominację do Oscara. Ten wesoły, uroczo pretensjonalny, typowo eurowizyjny kawałek przegrał jednak z zaangażowanym politycznie i społecznie hymnem "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah".