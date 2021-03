Całe islandzkie miasteczko angażuje się w promocję piosenki. Będzie Oscar?

Kampanie reklamowe wspierające film w walce o Oscary bywają na ogół bardzo kosztowne i szablonowe. Zdarzają się jednak wyjątki. Mieszkańcy miasteczka Husavik w zabawny i pomysłowy sposób postanowili pomóc piosence z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga".

Sympatyczni Islandczycy, z liczącego ok. 2,3 tysiąca mieszkańców Husavik, wspierają piosenkę produkcji Netfliksa oczywiście nie bez powodu. Tytuł utworu – ”Husavik: My Home Town” – wiele wyjaśnia. Twórcy komedii "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" upatrzyli sobie to urocze, rybackie miasteczko położone na północnym wybrzeżu Islandii i nie tylko dedykowali mu piosenkę, ale także umiejscowili akcję swojego filmu. Podczas zdjęć w Islandii nie ściągali "zawodowych" statystów, tylko zaprosili na plan mieszkańców Husavik. Taki był początek tej przyjaźni.

EUROVISION SONG CONTEST: Historia zespołu Fire Saga \| Oficjalny zwiastun \| Netflix

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" w ubiegłym roku trafił do Netfliksa i cieszył się tam dużą popularnością. Wbrew pozorom, okazał się udaną komedią, zabawną, dworującą ze zjawiska, jakim jest Konkurs Piosenki Eurowizji, ale zrobioną z wyczuciem i sympatią dla uczestników i miłośników tego artystycznego wydarzenia.

Słowa uznania należą się bez wątpienia twórcom muzycznych utworów do "Historii zespołu Fire Saga". Potrafili bowiem oddać ten "niepowtarzalny urok" kompozycji, z którymi najbardziej kojarzy się nam konkurs Eurowizji. Zrobili to tak dobrze, że jedna z piosenek – wspomniany "Husavik" – znalazła się w gronie głównych kandydatów do oscarowej nominacji.

An Óskar for Húsavík

A im bliżej ogłoszenia oscarowych nominacji (stanie się to już 15 marca), tym głos mieszkańców Husavik wspierający piosenkę jest coraz bardzo doniosły. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele, na ogół dowcipnych, materiałów przygotowanych przez Islandczyków. Warto się z nimi zapoznać, aby dostrzec ile humoru i dystansu do siebie mają mieszkańcy dalekiego Husavik. W jednym z promocyjnych filmów starszy pan skarży się, że jest jedynym Oscarem mieszkającym w Husavik. Ale jest bardzo podekscytowany, bo może się to wkrótce zmienić...