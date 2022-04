Wzorowali się na "Matriksie". Nakręcili arcydzieło gatunku! Duet Daniels: wiarygodna historia i odpał fantazji [WYWIAD]

D.S.: Od początku wiedzieliśmy jednak, że będzie to historia o rodzinie. Różne rzeczy na temat tego filmu możemy mówić, ale najszczersza odpowiedź jest taka, że to historia matki, która uczy się z uwagą patrzeć na swoich bliskich w chaosie dnia codziennego. To był fundament. Później każdy z wymyślonych przez nas światów w ramach multiwersum przystawialiśmy do historii rodzinnej i sprawdzaliśmy, co może do niej wnieść. Jest całe mnóstwo zwariowanych pomysłów, których nie wykorzystaliśmy.