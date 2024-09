Emily, czas kończyć przygodę z Paryżem. To staje się nudne [RECENZJA]

Emily (w tej roli Lily Collins) pierwszy raz w Paryżu pojawiła się w 2020 roku i z miejsca podbiła serca widzów Netfliksa. Serial o przygodach Amerykanki we Francji był kolorowy, zabawny, miły i przyjemny. Niewymagający, ale jednocześnie wciągający. Główna bohaterka zachwycała wymyślnymi stylizacjami, bawiła nieznajomością europejskiej kultury i rozpalała wyobraźnię fanów o romansach w najbardziej znanym mieście miłości. To wszystko sprawdzało się przez trzy pierwsze sezony, potem było już tylko gorzej. W sierpniu na platformie zadebiutowała pierwsza część czwartej odsłony produkcji, którą było ciężko strawić. Pozostawała nadzieja, że akcja przyspieszy w drugiej części, którą zapowiedziano na wrzesień. Okazały się to płonne nadzieje.