"Emily w Paryżu 4": szałowe stylizacje, piękny Paryż i...przestój w fabule [RECENZJA]

Przyjęcie zaręczynowe, które zmieniło się w ślub, do którego ostatecznie nie doszło. Zerwania, wyznania miłości i niespodziewana ciąża. Trzeci sezon "Emily w Paryżu" zostawił widzów z wypiekami na twarzy i chęcią jak najszybszego poznania odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy główna bohaterka wybierze w końcu pomiędzy Gabrielem a Alfiem? Co stanie się z przyjaciółką Emily i jej marzeniami o Eurowizji? Czy Camille jest w związku z kobietą i czy faktycznie spodziewa się dziecka? Wszystko wskazywało na to, że czwarty sezon rozgrzeje fanów do czerwoności. Twórcy postanowili jednak zwolnić tempo.