Film o Kaczyńskim? Szczegółowo opisał karierę polityka PiS

Opowiadając o tym, że Kaczyńskiego interesowała przede wszystkim partia, punktuje, że w czasach, gdy PiS było przy władzy, prezes "karmił partię, by najadła się za wszystkie czasy" i by "zapamiętała sytość okresu zwycięstwa", bo już myślał przede wszystkim o tym, co będzie, gdy trafi do opozycji. Czy to się nie potwierdza w ostatnich doniesieniach z dzisiejszego rządu, który rozlicza PiS? - Sam zachowywał się jak imigrant, który wiecznie nie dojada, bo wszystko odkłada na powrót - mówi autor.