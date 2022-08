Film tak zły, że aż dobry. Żaden gigant nie pozwoliłby na coś takiego

To historia Cédrica (w tej roli Philippe Lacheau), który próbuje udowodnić ojcu-policjantowi, że nie jest nieudacznikiem. Bez sukcesu. Chce być aktorem, ale jedyne, na co pozwalają mu jego umiejętności, to bardzo złe reklamy prezerwatyw w rozmiarze XXS. Cédric mieszka kątem u siostry, która jest jego totalnym przeciwieństwem - zaradna i wysportowana jest oczkiem w głowie tatusia. Cédric ma też specyficznych przyjaciół: jeden mieszka z matką, drugi jest kochankiem tejże matki, która zapłaciła za jego nowe zęby. Życie niedocenionego nigdy aktora ma się zmienić - po serii niefortunnych zdarzeń dostaje rolę w superprodukcji "Badman", opowiadającej o tajemniczym mścicielu zaprowadzającym sprawiedliwość w mieście terroryzowanym przez Klauna.