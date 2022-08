Jej pracą było oglądanie horrorów. Wpadła przez to w obłęd

Bohaterka "Censora" Enid Baines poważnie podchodzi do swoich obowiązków. W te i we w tę odtwarza brutalne sceny i skrzętnie notuje każde zagrożenie. Jednak nie wszyscy jej koledzy podchodzą tak sumiennie do pracy. Efekt? Znów dochodzi do brutalnej zbrodni inspirowanej kinowym obrazem, a cenzorka trafia za swoje niedopatrzenie na okładki gazet. Tym razem ma jednak coś wspólnego z mordercą nazywanym "zabójcą z amnezją". Sama w dzieciństwie zgubiła w lesie siostrę i nie pamięta, jak do tego doszło. Niewyjaśniona sprawa nie daje jej spokoju, choć na co dzień stara się wieść "normalne" życie.