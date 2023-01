Filmowe arcydzieło, które zaskoczyło świat. Nawet reżyser jest w szoku

Nie możemy zdradzić wam wszystkich absurdów tego filmu, ale koniecznie trzeba powiedzieć o tym drugim bohaterze. Mowa o ambitnym oficerze indyjskiej policji imperialnej – Raju. Mężczyzna, podobnie jak Bheem, jest nie do zdarcia. On co prawda nie walczy z tygrysem, ale wykazuje się w nieludzkiej scenie walki z setkami mieszkańców Indii, którzy otaczają jeden z przybytków kolonizatorów. W rozwoju przedziwnych wydarzeń Bheem i Raju zostają przyjaciółmi. Każdy z nich ma jednak inną misję, sprzeczne interesy, choć wspólnego wroga – brytyjskiego okupanta. To, co dzieje się między tymi panami, zapisze się już na zawsze w historii popkultury.