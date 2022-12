"Avatar 2" bije rekordy. Pierwszy miliard na koncie. Na pewno nie ostatni

Według informacji podanych przez magazyn "Variety", koszty związane z produkcją i promocją "Avatara: Istoty wody" już się bowiem zwróciły. I to jeszcze przed upływem 14 dni od dnia premiery. Obraz Jamesa Camerona kosztował około 350 mln dolarów. Do tego należy dodać ze 100 mln dolarów przeznaczanych na promocję filmu i inne wydatki związane z wprowadzeniem filmu do kin. Jeśli przyjmiemy zasadę, że do wytwórni i producentów trafia około 50 proc. pieniędzy ze sprzedaży biletów w kinach w pierwszych tygodniach wyświetlania, to koszty produkcji filmu już się faktycznie zwróciły.