Filmowy hit roku. Operator zdradza, co działo się na planie

Dociera do mnie ta krytyka. Scorsese czy Tarantino mogą być zmęczeni filmami Marvela, ale widzowie nie są. "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu" biła ostatnio rekordy popularności z światowym box office. Dla mnie fundamentalne jest to, by zrobić wszystko, by kino przetrwało. Po pandemii nastąpił wszędzie duży krach. Kocham chodzić do kina. Moja rodzina kocha oglądać filmy w kinowej sali, a tak wiele małych placówek nie poradziło sobie z brakiem widzów i bardzo powolnym ich powrotem do kin. Jeśli te wielkie marvelowskie widowiska mają sprawić, że ludzie będą ciągnęli do kin, to nie pozostaje mi nic innego, jak bić im brawo i trzymać kciuki, by tak działo się dalej. Miejsce na niezależne produkcje też się dzięki temu znajdzie.