Colin Farrell dla WP: "Żyjemy w zwariowanych czasach"

Colin Farrell: Ucieszyłem się z tego spotkania, choć prawdę powiedziawszy, nie nastawiałem się, że ono kiedykolwiek nastąpi. Zawarliśmy kiedyś z Martinem dżentelmeńską umowę, że jeśli kiedykolwiek napisze scenariusz, który mi nie odpowiada, to nie będzie mnie zmuszał do zagrania w filmie. Oczywiście trudno mi to sobie wyobrazić, ponieważ nie bardzo wiem, jak Martin mógłby napisać coś, co nie rzuciłoby mnie na kolana. Kiedy czytam jego scenariusze, czuję się jakbym dostawał skrzydeł, to jest prawdziwa przyjemność. A do tego poruszają mnie do głębi historie, które opowiada i postacie, które stwarza. Więc oczywiście nie było dyskusji.