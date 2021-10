Francuzi rzucają wyzwanie. Obrazoburczy film kandydatem do Oscara

W dorosłym życiu Alexia jest tancerką w nocnym klubie, gdzie eksponuje ciało na maskach aut. Poza pracą szuka swojego miejsca. A to kogoś zamorduje, a to odda się jakiemuś samochodowi. Ale to dopiero początek historii. Okazuje się, że seks z samochodem też może mieć określone konsekwencja. Alexia zachodzi w ciążę, urodzi hybrydowe dziecko, a z jej piersi zamiast mleka sączyć się będzie olej napędowy. Uff…