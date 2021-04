"Godzilla vs Kong", czyli walcząc na zgliszczach. Dla takich filmów kina powinny stać otworem [RECENZJA]

Niby tego sporo, ale, uwierzcie, wszystko to domyka się jako tako w trzy kwadranse, potem jest już tylko głośne łubudu. Co więcej, postaci ludzkie są papierowymi wycinankami, których zadaniem jest popchnąć intrygę do przodu i potem prędko wycofać się na dalszy plan, zostawiając więcej miejsca okładającym się piąchami (i łapami) tytułowym potworom. A o ile fabuła bywa szalenie głupkowata nawet jak na standardy hollywoodzkie, to sam spektakl jest doprawdy pierwszorzędny.