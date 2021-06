Groza w kinach. W ten sposób Amerykanie odreagowują stres

Przed tygodniem znakomitym otwarciem popisał się thriller science-fiction "Ciche miejsce 2". Podczas premierowego weekendu film grozy zarobił w Stanach 47,5 mln dol. Był to najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w czasach pandemii, znacznie lepszy od wyniku uzyskanego kilka tygodni wcześniej przez superprodukcję "Godzilla vs. Kong" (31,6 mln dol.). Analitycy rynku kinowego zastanawiali się, czy spektakularny sukces "Cichego miejsca 2" nie przyćmi premiery kolejnego tytułu adresowanego do miłośników filmów grozy. Nie przyćmił.