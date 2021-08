Grzechy show-biznesu. Popławska: "Patrzę na nasz film i przeraża mnie to"

To świat ludzi, którzy zajmują się tylko i wyłącznie karierą. Ludzi, którzy chcą błyszczeć 24 godziny na dobę, a ich zawód to czysty biznes. Przede mną dwa filmy: jeden artystyczny, a drugi z potencjałem komercyjnym. Przygotowuję się do nich z takim samym zaangażowaniem. Jadę na plan, robię co mogę, żeby dobrze się przygotować. Teatr, film i serial to dla mnie przede wszystkim sztuka i pretekst do artystycznego rozwoju czy poszukiwań. Wracam do domu, a potem idę na premierę i tyle mojego udziału w show-biznesie.