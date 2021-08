Celebryci sięgają dna. "The End" obnaża ich grzechy

No cóż, być może. Twórcy mieli dobrą szansę, by naprawdę przywalić w polski show-biznes, spuścić bombę na środowisko pełne hipokryzji i zakłamania. Tymczasem "The End" jest trochę jak moralitet, punktujący, że show-biznes jest ble, ludzie się pogubili i potrzebują uświadomienia, co powinno być tak naprawdę dla nich ważne. Jeśli ktoś spodziewa się thrillera czy kryminału, to jednak się zawiedzie.