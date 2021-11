"Home Sweet Home Alone": nowy Kevin jest po prostu niepotrzebny. Nie tak to miało wyglądać [RECENZJA]

Po co ruszać legendę, oglądaną na świecie przez miliony widzów w każde święta, po co przerabiać historię, która wyryła się w naszych sercach dokładnie taka, jaka jest, bez żadnych poprawek? A co jeszcze ważniejsze: po co, jeśli nie ma się jakiegoś wywrotowego pomysłu? Otóż nie wiadomo. Poza finansowymi powodami, oczywiście. "Home Sweet Home Alone" nie jest bardzo zły, nie jest też dobry. Stało się nawet gorzej: jest po prostu niepotrzebny.