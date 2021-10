"Kevin" znów sam w domu. Disney prezentuje nową wersję świątecznego klasyka

Głównym bohaterem "Home Sweet Home Alone" nie będzie jednak Kevin, a mały Maks. Podobnie jak jego poprzednik, będzie musiał bronić domu przed rabusiami w czasie, kiedy jego rodzina będzie lecieć na wakacje do Japonii. Wiele scen powtarza się z klasykiem, ale to niejedyne zbieżności. W produkcji pojawią się poniektórzy McCallisterowie, a mówiąc ściślej Buzz, starszy brat Kevina. Jak się okazuje w filmie, postanowił zostać policjantem i to on będzie tym razem strażnikiem prawa. Co ciekawe, wciela się w niego ponownie Devin Ratray.