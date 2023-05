Julia Roberts w superprodukcji o aferze Watergate. "Gaslit" już dostępny w serwisie CANAL+ online.

Ale to niejedyne atuty wciągającego serialu o aferze, która zachwiała systemem konstytucjonalnym w USA. To przede wszystkim opowieść o pomijanych, zapomnianych ludziach, którzy w ogromnym kryzysie politycznym, jakim była afera Watergate, przyczynili się do rezygnacji prezydenta Nixona. To także dramat osobisty kobiety, która musi wybierać między rodziną a prawdą. I choć ma swoje wady: nadużywa alkoholu, sprawia wrażenie trochę naiwnej, głupiutkiej, nie rezygnuje z tego, co dla niej najistotniejsze: uczciwości. Niestety musi za to zapłacić wysoką cenę.