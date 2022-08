Kłopoty giganta. Abonenci oburzeni. Nie po to płacą

Wszystko wskazuje na to, że powodem tej decyzji była potrzeba odpisania kosztów związanych z realizacją filmu jeszcze w tym roku. A taka możliwość mija w połowie bieżącego miesiąca. Jeśli projekt oficjalnie zostanie skasowany, to księgowość będzie mogła go uznać za zakończony i odpisać od podatku. Jeśli film pojawiłby się w HBO Max np. na początku września, to ekonomiczną operację można by było przeprowadzić dopiero za rok.