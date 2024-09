Choroba była dla niej sygnałem. Zdradziła, co usłyszała w szpitalu

W tym czasie Kulig występowała m.in. w serialu "O mnie się nie martw", w którym pojawiła się w ponad 100 odcinkach. W końcu doszło jednak do "zmęczenia materiału". "W pewnym momencie ze stresu i z przeciążenia zaczęłam chorować. W szpitalu usłyszałam, że mam zwolnić, zastanowić się, co robię. Dało mi to do myślenia" – zdradza Joanna Kulig w wywiadzie dla "Elle".