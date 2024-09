Cenzura w TVP? Za czasów PiS nie chcieli pokazać tego filmu Polakom

- To paradoks, że film, który powstał za pieniądze polskiego podatnika jest pokazywany w USA czy Europie, tylko nie w Polsce. Wierzę w inteligencję widzów, którzy powinni mieć swobodny dostęp do mojego filmu, aby móc sobie wyrobić własną opinię – mówiła reżyserka w rozmowie z WP. Bielawska interweniowała, pisała do TVP maile i listy z pytaniem, kiedy jej film zostanie pokazany. - Wszystkie te listy pozostały bez odpowiedzi – podsumowała wówczas autorka dokumentu.