"May December". Skandal, do którego nikt nie chce się przyznać

My, dziennikarze, często rozmawiamy o tym z przeróżnymi aktorami i aktorkami. Jak przygotowywali się do roli? Szczególnie ciekawe są zawsze opowieści o tym, jak ktoś przygotowywał się do odtwarzania prawdziwej, znanej wielu postaci. W "May December" wszystko jest ukazane jak w krzywym zwierciadle. Każda rola jest przerysowana i jakby oderwana od rzeczywistości. Skandalem jest przecież tu wszystko. Relacja Gracie i Joe, to, jak chłopak jest traktowany po latach i to, że Gracie nie rozumie, co zrobiła. Ale i to, jak do roli przygotowuje się aktorka...