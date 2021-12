Miliard dolarów w 10 dni. Tak się zarabia pieniądze w Hollywood

Najnowszemu Bondowi nie udało się nawet pokonać chińskich produkcji, które w rodzimym kraju były w stanie wygenerować wpływy sięgające 900 mln dol. ("The Battle at Lake Changjin"). Konkluzja była taka, że skoro tak potężna franczyza, jak marka 007, nie poradziła sobie z chińskimi filmami, to na hollywoodzką produkcję z wpływami powyżej miliarda dolarów będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Dodajmy, że przed pandemią, w 2019 r. takich filmów pojawiło się aż dziewięć.