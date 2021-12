Rekordowy wynik. W Polsce "Spider-Man" też podbił widownię

Dlaczego akurat "Spider-Man: Bez drogi do domu" osiągnął tak spektakularny sukces właściwie we wszystkich krajach na świecie? W Polsce poprzednie części komiksowej serii z Tomem Hollandem i Zendayą wcale nie były wielkimi przebojami. W 2017 r. "Spider-Man: Homecoming" zgromadził na starcie 120,9 tys. widzów, zaś dwa lata później "Spider-Man: Daleko od domu" – 247,8 tys. osób. Czyli w sumie dużo mniej niż podczas minionego weekendu "Spider-Man: Bez drogi do domu".