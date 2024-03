Miłość zawsze zwycięży, nawet ta krucha. Recenzja filmu "Pamięć"

"Pamięć" to wzruszająca i inspirująca historia, która pokazuje, że miłość można znaleźć nawet w najtrudniejszych momentach życia. Kiedy już się pojawi, to warto dać jej szansę, jakkolwiek trudna nie wydawałaby się sytuacja, w której się znajdujemy. Czy bohaterowie będą żyli długo i szczęśliwie, a może będą ze sobą krótko, ale odmieni to ich życie? Tego dowiecie się w kinach.