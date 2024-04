Hitowy horror Netfliksa sprzed kilku lat. Widzowie mdleją ze strachu

Brzmi jak dobra rekomendacja dla fanów horrorów, prawda? Jeśli i tego byłoby mało, to produkcją Flanagana zachwycali się także krytycy. Aż 91 proc. z wystawionych 81 not w serwisie Rotten Tomatoes jest pozytywna. Jeśli chodzi o umiejętność straszenia, to później twórca pochwalił się nią jeszcze co najmniej raz. Przypomnijmy, że widzowie skarżyli się, że nie mogą spać po seansie "Zagłady domu Usherów".