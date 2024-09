Netflix w ogniu krytyki. Seria skarg i sprawa w sądzie po pokazaniu historii porwania samolotu

Zaczyna się od czarnej planszy i informacji dla widzów: "Serial jest adaptacją książki opartej na faktach, 'Flight Into Fear' Deviego Sharana Srinjoy Chowdhury'ego". Następnie widzimy archiwalne materiały dziennikarzy, na których widać porwany samolot, po czym lektor wprowadza widzów w historię: "24 grudnia 1999 r. doszło do porwania lotu IC 819 Indian Airlines lecącego z Katmandu do Delhi. Dlaczego Katmandu? Nepal graniczy zarówno z Indiami, jak i z Chinami. Granice są słabo strzeżone. Katmandu zawsze było siedliskiem agencji rządowych takich państw jak Pakistan, Indie, Chiny. Właśnie dlatego porwano samolot z Katmandu. Życie pasażerów zależało od tego, kto i dlaczego porwał samolot".