Nie dopuśćmy do tego, by świat (znów) oszalał. Relacja z pokazu filmu "Śmierć Zygielbojma"

Mniej więcej w tym czasie, czyli 1943 r. londyńska policja odnajduje ciało człowieka. Okazuje się, że był to niejaki Szmul Zygielbojm, polsko-żydowski działacz, który rok wcześniej dotarł do Wielkiej Brytanii i wszelkimi sposobami próbował nagłaśniać fakty o sytuacji Żydów. Ponieważ nie doczekał się żadnej reakcji ze strony Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych, postanowił… otruć się gazem. Swoją decyzję uzasadnia w liście pożegnalnym, adresowanym do prezydenta Władysława Raczkiewicza i premiera, gen. Władysława Sikorskiego. Pisze, że skoro za życia nie mógł powstrzymać zagłady, być może jego śmierć wyrwie ze szponów obojętności tych, którzy już dawno powinni działać. Nie po zakończeniu wojny, ale tu i teraz, gdy garstka Żydów polskich wciąż żyje. Sprawą zaczyna interesować się pewien angielski reporter Adam (w tej roli Jack Roth), który wspólnie z koronerem próbuje ustalić, kim właściwie był Zygielbojm, a także czy to, co dzieje się w Polsce, rzeczywiście jest prawdą. Rusza śledztwo, a my wraz z dziennikarzem docieramy do coraz bardziej szokujących faktów.