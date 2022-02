Nie żyje zdobywca Oscarów. Douglas Trumbull był legendarną postacią kina

Na początku lat 60. ubiegłego wieku Douglas Trumbull pracował w małym studio animacji i grafiki Graphic Films mieszczącym się w Los Angeles. Tam dostał zlecenie zrealizowania krótkometrażowego filmu o lotach kosmicznych. "To the Moon and Beyond" został zaprezentowany na Światowych Targach w Nowym Jorku. Pośród osób, które obejrzało wówczas film, był Stanley Kubrick.