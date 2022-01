Nie żyje Yvette Mimieux. Gwiazda słynnego "Wehikułu czasu"

Na początku lat 70. ubiegłego wieku Yvette Mimieux odniosła jeszcze sukces za sprawą dramatu "The Most Deadly Game", który przyniósł jej trzecią nominację do Złotego Globu. Chwilę później zagrała w głośnej katastroficznej produkcji "Terror w przestworzach". O kolejnych produkcjach z Yvette Mimieux, niestety, nie warto już wspominać. Za wyjątkiem kolejnej klasyki kina science-fiction "Czarna dziura" z 1979 r.