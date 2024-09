Niejednoznaczny i duszny dramat dla cierpliwych. "Rzeczy niezbędne" już w kinach [RECENZJA]

Aż dziw bierze, że polskie kino dopiero teraz sięgnęło po Dagmarę Domińczyk, dla której po latach grywania w Hollywood jest to pierwsza polskojęzyczna rola (wcześniej zagrała też jeszcze tylko w polskim "Jacku Strongu"). Trochę tylko szkoda, że nie dostała tu do zagrania tyle, co jej ekranowa koleżanka. Ze sposobem prowadzenia postaci Ady mam zresztą w "Rzeczach niezbędnych" największy problem, bo wiele tu zostaje zasygnalizowane – łącznie z erotycznym przyciąganiem do swej dawnej znajomej – a finalnie sprowadza się to wszystko do ostatecznego pogodzenia się bądź nie ze swoją ciążą.