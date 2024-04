O.J. Simpson marzył o Oscarze. Najlepszą rolę zagrał w realu, na sali sądowej

Jednak winny

Proces karny Simpsona o podwójne zabójstwo został szczegółowo opisany przez Jeffreya Toobina w książce "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson". Na jej kanwie w 2016 r., powstał serial "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" z Cubą Goodingiem jr. w roli głównej.