Obejrzeliśmy nowy film braci Sekielskich. Mocny to mało powiedziane

Z dokumentacji kurii wynika, że nie tylko bracia byli ofiarami tego księdza. Wpływały na niego skargi od innych osób z różnych miejscowości. Duchowny przyznał się przed rodzicami jednej z ofiar, że molestował ich syna. Tłumaczył, że "diabeł go kusił" i zapewniał, że wciąż pokutuje za swoje grzechy. Pokutuje w kolejnych parafiach, w których dochodziło do tych samych przestępstw.

Sekielscy przedstawili dowody na to, że biskup pomimo wiedzy o czynach księdza nie zgłosił jego sprawy do Watykanu, tak jak nakazuje tego prawo kościelne. Nie pozbawił też duchownego pedofila prawa do pełnienia posługi kapłańskiej.

"Zabawa w chowanego" rzuca cień na działania prokuratury wobec spraw pedofilii w Kościele katolickim. Jak twierdzi adwokat Adam Nowak, Prokuratura Krajowa wydała zarządzenie objaśniające postępowanie w takich przypadkach. Według tego zapisu rzekomo prokuratorzy mogą przekazywać dokumentację toczącej się sprawy przedstawicielom Kościoła, co w innych procesach karnych jest niedopuszczalne. Oznacza to, że kurie posiadają pełen dostęp do materiałów dowodowych i mogą wykorzystywać tę wiedzę do przygotowania się do procesu.