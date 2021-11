"Oczy Tammy Faye". Złoto kapie w rytmie Alleluja

Tammy i Jim sami ukręcili na siebie bicz. Stali się tym, co przerażało ich w innych kaznodziejach i teleewangelistach, którzy mówili o miłości Boga do kamery tylko po to, by zasilić swoje konto i móc wyprawiać luksusowe przyjęcia w posiadłościach z basenami wielkości boiska. Tammy i Jim nie wciskali jednak ludziom historii o swojej wierze – oj nie, oni naprawdę wierzyli. Co momentami naprawdę przeraża, do jakiego stopnia można zasłaniać się Bogiem.