Kontrowersyjna ewangelistka czy prawdziwa bizneswoman? "Oczy Tammy Faye"

Tammy i Jim okazali się duetem idealnym - on charyzmatyczny kaznodzieja, ona przebojowa showmanka z zapadającym w pamięć wokalem. Podróżowali po Ameryce głosząc nauki Chrystusa, ale mieli apetyt na zdecydowanie więcej, bo Bakkerowi marzyła się bowiem chrześcijańska sieć telewizyjna. Początki były skromne i mogłoby się wydawać, mało obiecujące - w 1966 małżeństwo nawiązało współpracę z CBN (od Christian Broadcasting Network - z ang. Chrześcijańska Sieć Nadawcza), gdzie prowadzili program dla dzieci "Come On Over", w którym krzewili chrześcijańskie wartości z pomocą… muppetów. Show przyczynił się do wzrostu oglądalności stacji, która początkowo była liczona jedynie w tysiącach. To szybko zaowocowało pierwszym chrześcijańskim talk show "The 700 Club" z ich udziałem i było jasne, że Ameryka jest świadkiem narodzin nowych gwiazd. Czasami dosłownie, bo małżeństwo ogłaszało na antenie m.in. narodziny dwójki swoich dzieci. Nie da się być bliżej publiczności.