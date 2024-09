PRL chciał się go pozbyć. Gdyby nie "Pancerni", musiałby opuścić Polskę

Urodzony w 1940 roku we Lwowie aktor w rozmowie zaznaczył, że tylko raz doświadczył antysemickiej agresji: - Razem z moim przyjacielem Natanem Tenenbaumem, poetą, którego państwo zmusiło do emigrowali w 1968 roku, przeżyliśmy przykre zdarzenie. Chodziliśmy razem do jednej klasy i któregoś dnia wracaliśmy trolejbusem do domu. Mieliśmy wtedy może po 12 lat i wyskoczyli do nas chłopaki starsze o kilka lat. Powiedzieli wtedy "Jeszcze was nie wykończyli to przyjdzie na was czas". Wzięli nas osobno do bram. Natana na ulicę Kredytową w Warszawie i dotkliwie pobili, a mnie na ulicy Jasnej poturbowali, ale znacznie mniej.