"Poszła z dymem". Władze PRL-u zdusiły jej światową karierę w zarodku

Przyszła na świat w Gdańsku. W wieku 11 lat wraz z rodzicami przeprowadziła się do Warszawy. Po maturze dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. "Miałam 17 lat. Byłam durna jak tabaka w rogu, czysta kartka do zapisania, czyli idealny materiał do uczenia. Na tym etapie nie można jeszcze mówić o talencie. Tylko czasem komisji egzaminacyjnej udaje się wybrać właściwych ludzi" - mówiła w rozmowie z "Polityką".