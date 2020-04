Patryk Vega kręci film w czasie pandemii. Zaproszono nas na plan 6 i 9 kwietnia

Patryk Vega kręci nowy film w czasie pandemii. Dziennikarz WP, pomyłkowo, dostał zaproszenie na plan 6 i 9 kwietnia pod Warszawą. Policja: to legalne.

Zaczęło się od ogłoszenia na FB: kameralny plan z zabezpieczeniem, poszukiwane wysportowane kobiety i mężczyźni w wieku 23 -30 lat. Zdjęcia w czwartek, 2 kwietnia.

Ogłoszenie zamieściła agencja Popcorn Film, realizująca obsadę do filmów, seriali, programów telewizyjnych i reklam.

Agencja wciąż werbuje statystki. Wcześniej, bo w dniach 26-29 marca, już w czasie trwania ogólnopolskiej kwarantanny, agencja szukała: kobiet w typie baletnicy, które nie wstydzą się nagości na nagrania w kwietniu; blondynek, które zechcą zagrać w stroju kąpielowym/bieliźnie oraz Ukrainek do odważnych scen.

Kolejne ogłoszenie Popcorn Film: na plan nowego filmu gangsterskiego poszukujemy odważnej dziewczyny (scena w negliżu).

Agencja za każdym razem obiecuje "wysokie wynagrodzenie wypłacane gotówką po planie".

Popcorn Film ma pokaźne portfolio. Agencja zapewniła statystów i aktorów m.in. do filmów Patryka Vegi "Kobiety mafii" i ”Botoks”, serialu ”Ślepnąc od świateł” stacji HBO czy serialu ”Korona królów” stacji TVP.

Vega zdecydował: gram!

Dzwonię pod numer podany w ogłoszeniu Popcorn Filmu. Chcę wiedzieć, dlaczego w czasie pandemii trwają zdjęcia i do jakiego filmu. I czy to jest zgodne z prawem?

Pracownica Popcorn Film prowadząca castingi odsyła mnie do szefostwa firmy.

Właścicielka Popcorn Film, Katarzyna Przygoda, mówi mi z kolei, że jest akurat teraz na urlopie i każe podesłać ogłoszenie z FB, bo rzekomo nie wie, o co chodzi.

Wysyłam. Kiedy oddzwaniam, żeby dowiedzieć się, czy już odświeżyła pamięć, ma wyłączony telefon.

Dostaję za to odpowiedź na maila: ”Uprzejmie informujemy, iż nastąpił błąd w dacie. Ogłoszenie zostało usunięte”.

Nie poddaję się. Dzwonię na kolejny numer podany na stronie Popcorn Film.

Tym razem kobieta, która odbiera, myli mnie ze statystą.

– Panie Piotrze [tu pada nazwisko], wystąpi pan u Patryka w epizodzie. Zagra pan pułkownika SKW- u [Służba Kontrwywiadu Wojskowego – red.]. Zdjęcia są 6 i 9 kwietnia, prawdopodobnie w Michałowicach pod Warszawą. 200 zł za dzień, czyli 400 zł w gotówce po planie.

Pytam o zabezpieczenie. - Może pan zabrać rękawiczki – mówi pani z Popcorn Film.

- A kiedy się dowiem, czy na pewno plan się odbędzie? - pytam.

Pracownica: - Dowie się pan na dzień przed. Jak 6 kwietnia jest plan, to 5 będziemy mieli plan pracy i będziemy mogli powiedzieć godzinowo, co i jak, i dokładnie, w którym miejscu.

- 200 zł za dzień?

- Tak. Czyli drugiego dnia po planie, 9 kwietnia, 400 zł netto.

- I rozumiem, że to Patryk Vega zdecydował o mojej roli?

- Vega zdecydował, Vega wybrał, Vega przyklepał. Jest pan na liście!

East News/ Plan fiolmu Vegi na Polach Mokotowskch 24 marca

Nie przejmują się wirusem

Przypomnijmy, że Patryk Vega reżyseruje film o aferze podkarpackiej pod roboczym tytułem "Seryjny samobójca".

Co to jest afera podkarpacka? Bracia Rysicz z Ukrainy, właściciele agencji towarzyskiej Olimp na Podkarpaciu, nagrywali w swoich klubach i domach publicznych prominentnych polityków i biznesmenów. Miały powstać aż 4 tysiące sekstaśm.

Zgadzałoby się to więc z poszukiwaniem do filmu blondynek czy Ukrainek, które nie wstydzą się nagości i odważnych scen.

Patryk Vega nie odpowiada na nasze telefony ani sms-y z pytaniami, czy kontynuuje plan zdjęciowy.

Przypomnijmy, że np. 24 marca kręcił zdjęcia do tego filmu na stołecznym Polu Mokotowskim i w klubie Park.

To niejedyny reżyser, który kręcił w czasie pandemii. Konrad Niewolski pracował pod koniec marca nad filmem "Asymetria". Gdy był za to piętnowany, reżyser na swoim FB napisał: ”Kocham jad. A hipokryzję i zazdrość jeb.... Pozdrowienia z planu ”Asymetrii”.

Dodał też, że ”w tej paranoi ludzie bardzo wyraźnie podzielili się na wystraszonych baranów i ludzi zdroworozsądkowych. Niektórzy dali się wystraszyć jak zwykłe barany i panicznie się boją wirusa, inni z dystansem patrzą na to i śmieją się z tej psychozy. Na szczęście większość moich znajomych ma wyjeb... na wirusa, bo mają świadomość jaka jest Prawda”.

Kos-Krauze: to nie jest miejsce pracy

Reżyserka Joanna Kos-Krauze (m.in. "Plac Zbawiciela" i "Ptaki śpiewają w Kigali") krytykuje fakt, że Vega wciąż kręci swój film mimo pandemii.

- Niewolski zawiesił już plan. Środowisko filmowe wie, że chodzi o Patryka Vegę. Miałam wiadomości od aktorów, którzy odmówili wzięcia udziału w tym filmie i od ekip technicznych. Nie ma żadnych realnych działań w tej sprawie. Oni dalej kręcą, jak widać po tych ogłoszeniach.

Kos Krauze: - To, co jest najbardziej poruszające, to np. szukanie do tego filmu nieletnich, osób między 16 a 18 rokiem życia.

Reżyserka mówi nam, że zawiadamiała w tej sprawie Urząd Miasta Warszawy.

– Warszawski ratusz wysyłał na plan straż miejską. Interweniowałam też w biurze kryzysowym. Poinformowałam osoby z Ministerstwa Kultury. Z drugiej ręki wiem, że filmowcy Vegi, którzy nie przerwali zdjęć, definiują plan jako miejsce pracy. Ale plan filmowy nie może być tak traktowany.

Dlaczego nie jest to miejsce pracy?

Z obostrzeń wprowadzonych przez rząd wynika, że wyłączone są tylko zakłady pracy. Nie ma mowy o planach filmowych, czy serialowych.

Kos Krauze opisuje: - Każdy plan filmowy przy filmie fabularnym to wiele pionów. Powstaje cały camp: samochody, kampery, barobusy, garderoby. Uniknięcie fizycznego kontaktu jest tu niemożliwe. Jak charakteryzatorka czy kostiumografka ma pracować z odległości 2 metrów od aktora? Przy samej kamerze są zawsze ze trzy osoby. Operator, czy osoba ustawiająca ostrość - oni kręcą się ciągle przy podglądach, monitorach.

Kos Krauze przypomina, że Vega robi duży, a nie kameralny film:

- To nie jest dokument o samotnym leśniczym. To film o aferze podkarpackiej. To jest zapewne kilkadziesiąt, kilkaset osób na planie. Możemy udawać, że tych osób jest tam tylko 49, a nie 50, ale to są kłamstwa i wybiegi. Nikt nie ma też gwarancji, że ktoś na planie nie wrócił właśnie z Hiszpanii czy Włoch z planu reklamówki.

Reżyserka uważa, że potrzebne są pilne zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury: – Minister Gliński zamknął teatry, kina, muzea, ale dlaczego nie zamknął planów filmowych?

Gildia Reżyserów Polskich ma jasne stanowisko:

”Nie kręćmy filmów, gdy szaleje zaraza. Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych!”

Policja: to jest miejsce pracy

Dzwonię do aspiranta Roberta Koniuszego z Komendy Rejonowej Policji na warszawskim Mokotowie.

To policjanci z tej komendy interweniowali, gdy Vega kręcił swój film na Polach Mokotowskich jeszcze w marcu.

Aspirant Koniuszy mówi WP, że jego zdaniem Patryk Vega nie łamie prawa:

- To jest ich miejsce pracy i nikt z filmowców nie naruszył prawa. Taki jest kierunek ich działalności. Oni wykonują swoją pracę, jak sklepy spożywcze czy urzędy. Muszą tylko pracować z zachowaniem zasad: rękawiczki, maseczki, odpowiednia odległość.

Jak wyglądała wcześniejsza interwencja na planie u Vegi na Polach Mokotowskich?