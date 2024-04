Philip LaZebnik: "Prawdopodobnie dzisiaj nie mógłby napisać 'Pocahontas'"

Przede wszystkim wolę mówić, że tworzę filmy familijne. Ale od momentu, gdy zacząłem pracować dla Disneya, nigdy nie myślałem o żadnej konkretnej grupy wiekowej. Podobnie później, gdy pisałem w Europie. Bo tak naprawdę możesz napisać tylko to, co sam lubisz i co chciałbyś zobaczyć. Ja bardzo często doprowadzam producentów do szału, bo każdy chce mówić o demografii publiczności i o grupach docelowych. Mówią: "Ten film jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7,5 – 8 i ¾ lat". A ja zawsze powtarzam, że nie interesuje mnie wiek publiczności. Jeśli robisz film familijny, to wiadomo, że on musi mieć pewne elementy, które będą rezonować z każdym widzem na widowni. Ale jeśli nie rezonuje również z dorosłymi, nie będzie to hit. To dorośli zabierają dzieci do kina. Musisz dać im coś, co sami będą chcieli zobaczyć. Owszem, jeśli tworzy się film dla dzieci poniżej 3 lat, to jest to specyficzny odbiorca i ma się do czynienia z innego rodzaju pisaniem – musi ono być bardziej edukacyjne i nakierowane na tę określoną grupę wiekową. Ale jeśli tworzysz dla osób powyżej 5-6 roku życia, to ja uważam, że mówimy o ogólnym odbiorcy.