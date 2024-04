Program 12. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta:

Panel - Villas, Jędrusik, Osiecka. Jak znaleźć klucz do biografii legendarnych artystek? Czy to w ogóle możliwe, żeby napisać scenariusz o osobie, którą znają wszyscy? O wielkiej gwieździe, o której każdy ma swoje wyobrażenie? Polscy scenarzyści i scenarzystki pokazują, że można! Na panelu prowadzonym przez Agatę Passent o swoich doświadczeniach w tej materii opowiedzą Piotr Domalewski, autorka scenariusza o Kalinie Jędrusik - Katarzyna Klimkiewicz ("Bo we mnie jest seks"), autora scenariusza o Agnieszce Osieckiej - Maciej Karpiński ("Osiecka") i autorka scenariusza o Violetcie Villas - Karolina Bielawska ("Dzięcioł i Violetta").