Pogrzeb Barbary Połomskiej. Nazywano ją "polską Bardotką"

Widzowie Teatru Powszechnego, w którym stworzyłaś kilkadziesiąt ról, uwielbiali Cię. Byłaś gwiazdą dużego ekranu. Krytycy nazywali Cię „polską Brigitte Bardot”. Współpracowałaś z najwybitniejszymi reżyserami i aktorami, byłaś pierwszą polską aktorką, która zagrała w zagranicznej produkcji, podróżowałaś po świecie w czasie, gdy było to dla większości nieosiągalne. Mimo to, zawsze miałaś w sobie wielką skromność i niepewność – cechy, które charakteryzują tylko najwybitniejszych artystów. Kierowałaś się w życiu wartościami i pryncypiami, byłaś uczciwa, lojalna. Nigdy nie stawałaś po stronie silniejszych, ale zawsze po stronie tych, którzy podążali za prawdą i uczciwością. W swojej ostatniej roli teatralnej, w „Branczu” Juliusza Machulskiego, z niezwykłą mądrością i czułością pokazałaś, co znaczą najważniejsze pojęcia: miłość, empatia, bezinteresownosć…