"Powrót do przyszłości" w wersji Lego. Filmowy gadżet dla koneserów

Wehikuł czasu z "Powrotu do przyszłości" (10300) to najnowsza wersja legendarnego pojazdu wykonana z klocków Lego, która tym razem jest częścią linii Creator Expert. Oznacza to, że z 1872 elementów (nie licząc zapasowych) ułożymy niesamowicie szczegółowy i zaawansowany model, który będzie idealną ozdobą kolekcji maniaka "Powrotu do przyszłości".