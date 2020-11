"Powrót do przyszłości" – 35-lecie premiery. Limitowane wydanie trylogii

Trylogia "Powrót do przyszłości" doczekała się już całej masy wydań na płytach DVD i Blu-Rat. Ale to, które pojawiło się z okazji 35. Rocznicy premiery pierwszej części, musi się znaleźć w kolekcji każdego fana.

Wakacje 1985 r. To właśnie wtedy na ekrany amerykańskich, a później także i polskich kin wszedł film "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa (reżyseria, scenariusz) i Boba Gale'a (scenariusz, produkcja). Choć dziś jest to prawdziwa klasyka gatunku i jeden z największych blockbusterów, 35 lat temu opowieść o podróżach w czasie z udziałem przebojowego nastolatka i szalonego naukowca wcale nie była skazana na sukces.

Zemeckis i Gale zaczęli planować "Powrót do przyszłości" już w 1980 r. po kilku nieudanych przedsięwzięciach ("1941", "Chcę trzymać się za rękę", "Używane samochody"). Wytwórnie podchodziły sceptycznie do kolejnego dzieła tego duetu, na szczęście niestrudzeni filmowcy mieli wsparcie w osobie Stevena Spielberga. Gdyby nie on, zamieniony w wehikuł czasu DeLorean prawdopodobnie nigdy nie rozpędziłby się do prędkości 88 mph i historia kina byłaby uboższa o bardzo ważny rozdział.

A nawet trzy, bowiem ogromny sukces "Powrotu do przyszłości" przyczynił się do nakręcenia całej trylogii (nie licząc pobocznych projektów telewizyjnych, multimedialnych itd.), którą można teraz podziwiać w odświeżonej wersji w jakości 4K.

Limitowane wydanie trylogii "Powrót do przyszłości" na 35-lecie premiery to prawdziwa gratka dla fanów serii, kolekcjonerów, jak i widzów, którzy cenią sobie dobre, przygodowe i ponadczasowe kino. Samych filmów nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale nowe wydanie na 4K/Blu-Ray to nie tylko sześć płyt z trzema filmami. W pięknych steelbookach z motywem DeLoreana znajdziemy też bonus disc i godziny materiałów dodatkowych - w tym zupełnie nowych, których nie znajdziemy w innych wydaniach.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

W sekcji dodatków znalazły się takie nagrania jak "Muzeum Hollywood powraca w przyszłość" (współscenarzysta i producent Bob Gale oprowadza widzów po wystawie rekwizytów i pamiątek z filmu), "Powrót do przyszłości – Musical za kulisami" (zapowiedź nowego programu muzycznego, wywiady z ekipą i dwie nowe piosenki), "Alternatywna przyszłość: Zagubione taśmy castingowe" (archiwalne nagrania z przesłuchań do głównych ról z udziałem znanych dziś gwiazd), "Czy przetrwałbyś w filmowym świecie?" (magia, nauka i naginanie praw fizyki na potrzeby filmu).

Jubileuszowe wydanie zawiera też 6-częściowy film dokumentalny, sceny usunięte, wywiad z Michaelem J. Foxem, osiem archiwalnych reportaży, materiały zakulisowe, teledyski, komentarze audio i wiele więcej. 7-płytowe wydanie "Powrotu do przyszłości" 4K/Blu-Ray swoje kosztuje, ale pomijając wartość kolekcjonerską i estetyczną (żaden fan steelbooków nie powinien narzekać), ilość i jakość materiałów dodatkowych tłumaczy każdą wydaną złotówkę.

Materiały prasowe Zemeckis, Fox i Spielberg na planie "Powrotu do przyszłości" (Materiały prasowe)

Dane techniczne:

Napisy: BLU-RAY: polski, czeski, duński, holenderski, fiński, francuski, grecki, hinduski, węgierski, norweski, rumuński, rosyjski, szwedzki 4K UHD: polski, czeski, duński, holenderski, fiński, francuski, grecki, hinduski, węgierski, norweski, rosyjski, rumuński, szwedzki

Obraz: BLU-RAY: 1080/23.98PsF 16:9 1.85:1 Widescreen 4K UHD: COLOUR/HDR10/HDR10+/DV (REC2020) 3840x2160/23.98PsF 16:9 1.85:1 Widescreen

Dźwięk: BLU-RAY: DTS HD-MA 5.1 angielski; DTS 5.1, polski, czeski, francuski, hinduski, węgierski, rosyjski 4K UHD: DA angielski; DTS 5.1 polski, czeski, francuski, hinduski, węgierski, rosyjski,